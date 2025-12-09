Египет: повышение стоимости визы «пока не принято»

В документе министерства говорится: «Публикуемая в СМИ новость о том, что Египет повысил пошлины на въезд с $25 до $45, не соответствует действительности, в связи с этим пока не было принято никаких исполнительных решений». Также ведомство уточнило, что подписанный президентом Египта законом речь идет об «установлении максимального размера пошлины на въезд, а не о ее повышении», однако подробности не были раскрыты.