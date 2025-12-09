Египет: повышение стоимости визы «пока не принято»

Министерство туризма и по делам древностей Египта опровергло информацию о повышении стоимости визы на въезд в страну. Соответствующее заявление было опубликовано на официальной странице ведомства в социальной сети.
В документе министерства говорится: «Публикуемая в СМИ новость о том, что Египет повысил пошлины на въезд с $25 до $45, не соответствует действительности, в связи с этим пока не было принято никаких исполнительных решений». Также ведомство уточнило, что подписанный президентом Египта законом речь идет об «установлении максимального размера пошлины на въезд, а не о ее повышении», однако подробности не были раскрыты.
2 декабря президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси подписал указ, согласно которому пошлина на въездные визы не должна превышать $20 или эквивалентную сумму в другой иностранной валюте.
Законопроект о повышении пошлин был внесен в Палату представителей Египта МИД страны и одобрен 2 ноября. Это решение вызвало критику внутри страны: 11 ноября египетская федерация палат по вопросам туризма обратилась к премьер-министру Мустафе Мадбули и министру туризма Шерифу Фатхи с просьбой вмешаться и предотвратить рост цен на визы. Чиновники выразили опасения, что повышение стоимости въезда ослабит позиции Египта на туристическом рынке и негативно скажется на числе туристов.
