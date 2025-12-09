Ричмонд
-2°
слабый снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Оперная певица Аида Гарифуллина пострадала на съемках шоу Первого канала

Гарифуллина призналась, что несмотря на трудности работа с юными участниками принесла ей огромное удовольствие.

Источник: Комсомольская правда

Заслуженная артистка России Аида Гарифуллина попробовала себя в роли наставника в проекте «Голос. Дети» и рассказала, с какими трудностями столкнулась во время съёмок.

Она призналась, что работа с юными участниками принесла ей огромное удовольствие. Каждая репетиция была для неё радостным событием, поскольку дети проявляли невероятные способности и постоянно вдохновляли её.

При этом певица сообщила, что участие в проекте потребовало от неё определённых жертв. Ради работы ей пришлось серьёзно напрягать зрение.

«Ношу очки для просмотра фильмов и время от времени линзы. Но не каждый день, так как до сих пор не смогла к ним привыкнуть. Сильно сушат слизистую глаза. На “Голос. Дети” приходилось надевать линзы, чтобы видеть каждую деталь, происходящую на сцене», — поделилась оперная певица в соцсети.

Ранее Аида Гарифуллина поделилась с подписчиками редкими семейными кадрами в домашней обстановке. Она опубликовала видео со своей 9-летней дочкой Оливией и мужем Алексеем Воробьевым.