Число россиян, ежегодно проходящих медосмотры, увеличилось до 109,3 миллионов.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Число россиян, ежегодно проходящих профилактические медосмотры и диспансеризацию, увеличилось до 109,3 миллиона в 2024 году, говорится в утвержденной президентом России Владимиром Путиным Стратегии развития здравоохранения в РФ до 2030 года.

Соответствующий указ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

«Число граждан, ежегодно проходящих профилактические медицинские осмотры и (или) диспансеризацию, в том числе углубленную, увеличилось с 69,3 миллиона в 2019 году до 109,3 миллиона. человек в 2024 году, реализована возможность проведения профилактических мероприятий по месту работы и обучения граждан, с 2024 года для женщин и мужчин репродуктивного возраста проводится диспансеризация, целью которой является оценка их репродуктивного здоровья», — говорится в документе.