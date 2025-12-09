Число россиян, ежегодно проходящих медосмотры, увеличилось

«Число граждан, ежегодно проходящих профилактические медицинские осмотры и (или) диспансеризацию, в том числе углубленную, увеличилось с 69,3 миллиона в 2019 году до 109,3 миллиона. человек в 2024 году, реализована возможность проведения профилактических мероприятий по месту работы и обучения граждан, с 2024 года для женщин и мужчин репродуктивного возраста проводится диспансеризация, целью которой является оценка их репродуктивного здоровья», — говорится в документе.