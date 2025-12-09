МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Военные пенсии в России проиндексируют дважды в 2026 году, индексация предусмотрена в январе и октябре, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин («Единая Россия»).
«В 2026 году вырастут и военные пенсии. С начала года коэффициент денежного довольствия в расчете увеличится до 93,59%, а в октябре ожидается дополнительное повышение, которое пройдет как уточнение в рамках бюджета», — сказал Говырин.
Депутат отметил, что по действующему законодательству военные пенсии исчисляют, исходя из денежного довольствия военнослужащих.
«Для этого учитывают оклад по воинской должности, оклад по воинскому званию (без учета повышения окладов за службу в отдаленных, высокогорных местностях и в других особых условиях) и ежемесячную надбавку или процентную надбавку за выслугу лет», — подчеркнул он.