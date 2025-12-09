ОСАГО в России подорожает для одной категории водителей с 9 декабря

Одновременно Банк России меняет систему территориальных коэффициентов. Как указывает издание, они снизятся для 20 территорий и вырастут для 28. Особое внимание регулятор уделил регионам с высоким уровнем страхового мошенничества — Дагестану и Чечне, где коэффициент увеличат вдвое. В каждом субъекте показатель теперь будут рассчитывать не по региону в целом, а по отдельным районам и городам. Для краевого центра, небольшого города и станицы внутри одного субъекта могут действовать разные значения.