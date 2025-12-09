Мошенники крадут деньги таксистов и курьеров через лже-таксометры и радары

Таксисты и курьеры оказались в прицеле новой схемы мошенников. Речь идёт о распространении вредоносного ПО под видом полезных приложений.
«Под видом приложений-радаров коэффициентов для такси злоумышленники распространяют через мессенджеры вредоносное ПО, которое позволяет похищать деньги с банковских счетов пользователей и оформлять на них кредиты», — рассказали РИА Новости в компании F6.
Опасность представляют, в частности, приложения, замаскированные под таксометр для отслеживания стоимости заказов или радар для обнаружения камер наблюдения на дорогах. Злоумышленники обещают пользователям преимущества, «бесплатную подписку» и премии за установку приложения в течение короткого времени.
Вредоносные программы, содержащиеся в поддельных приложениях, позволяют красть деньги с банковских счетов пользователей, оформлять на них кредиты, перехватывать коды из СМС.
Сообщается, что скамеры реализуют эту схему с октября, для распространения лже-приложений используются не менее девяти ТГ-каналов.
Ранее сообщалось, как мошенники придумали новую схему обмана через новогодние поздравления: как не попасться на уловки, читайте здесь на KP.RU.
Тем временем в Ставрополе пенсионерка вернула проданную квартиру по «схеме Долиной». В апреле 2025 года ставропольчанка рассталась с жильем за 2,85 млн рублей. Но уже в начале июля потребовала вернуть имущество. Суд встал на сторону пенсионерки.