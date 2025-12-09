Мошенники крадут деньги таксистов и курьеров через лже-таксометры и радары

Тем временем в Ставрополе пенсионерка вернула проданную квартиру по «схеме Долиной». В апреле 2025 года ставропольчанка рассталась с жильем за 2,85 млн рублей. Но уже в начале июля потребовала вернуть имущество. Суд встал на сторону пенсионерки.