На МКС приготовили торт для экипажа «Союза МС-27», который возвращается на Землю

«В бытовом отсеке “Союза МС-27” Сергей Рыжиков, Алексей Зубрицкий и Джонатан Ким проконтролируют герметичность переходных люков и наденут аварийно-спасательные скафандры “Сокол-КВ2”, после чего перейдут в спускаемый аппарат корабля, закроют люк в бытовой отсек и проверят герметичность люка и скафандров», — говорится в сообщении пресс-службы Роскосмоса.
Отстыковка от узлового модуля «Причал» запланирована на 04:41 мск. После перехода в автономный полёт корабль включит двигатели на торможение примерно в 07:10 мск. Приземление спускаемого аппарата ожидается в 08:04 мск в 146 км юго-восточнее Жезказгана в Казахстане.
А ранее китайская ракета-носитель «Чанчжэн-8А» успешно запустила на орбиту очередную партию спутников для создания национальной системы глобального интернет-покрытия. Запуск осуществляется в рамках программы SatNet, которая предусматривает создание группировки из 13 тысяч аппаратов для обеспечения широкополосного Интернета, поддержки цифровой экономики и национальной безопасности.
