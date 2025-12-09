На МКС приготовили торт для экипажа «Союза МС-27», который возвращается на Землю

«В бытовом отсеке “Союза МС-27” Сергей Рыжиков, Алексей Зубрицкий и Джонатан Ким проконтролируют герметичность переходных люков и наденут аварийно-спасательные скафандры “Сокол-КВ2”, после чего перейдут в спускаемый аппарат корабля, закроют люк в бытовой отсек и проверят герметичность люка и скафандров», — говорится в сообщении пресс-службы Роскосмоса.