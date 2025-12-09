В Шадринск направили 256 миллионов рублей на ремонт сбросного коллектора

В Шадринске скоро определится подрядчик, который займется ремонтом коллектора на Курганском тракте. На эти цели направлено 256 млн рублей. Об этом говорится в документации тендера. На торги уже поступили заявки от претендентов, которые готовы выполнить работы на 100 млн дешевле.