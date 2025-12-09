Блогер Роман Алёхин* получил штраф за публикацию персональных данных иных лиц

«Мировым судьёй судебного участка № 8 Сеймского округа города Курска рассмотрено дело об административном правонарушении в отношении бывшего советника губернатора Курской области и военного блогера Романа Алёхина* за незаконное использование в мессенджере персональных данных иного лица. Роман Алёхин* мировым судьёй привлечён к административной ответственности по части 5 статьи 13.11 КоАП РФ (за невыполнение в сроки, установленные законодательством Российской Федерации в области персональных данных, требований уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных об их уничтожении)», — говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале пресс-службы.