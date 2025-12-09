Ричмонд
Блогер Роман Алёхин* получил штраф за публикацию персональных данных иных лиц

Мировой суд Курска рассмотрел административное дело против блогера Романа Алёхина*, назначив ему штраф за противоправное использование персональных денных другого человека. Это следует из заявления пресс-службы судов по Курской области.

Источник: Life.ru

«Мировым судьёй судебного участка № 8 Сеймского округа города Курска рассмотрено дело об административном правонарушении в отношении бывшего советника губернатора Курской области и военного блогера Романа Алёхина* за незаконное использование в мессенджере персональных данных иного лица. Роман Алёхин* мировым судьёй привлечён к административной ответственности по части 5 статьи 13.11 КоАП РФ (за невыполнение в сроки, установленные законодательством Российской Федерации в области персональных данных, требований уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных об их уничтожении)», — говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале пресс-службы.

Согласно постановлению судьи, поводом для разбирательства стало обращение в Роскомнадзор от частного лица. Заявитель указал на возможное нарушение Алёхиным* федерального законодательства о персональных данных.

«По информации указанного лица в мессенджере на каналах, владельцем которых является Алёхин*, бывший советник губернатора Курской области распространял его персональные данные без соответствующего согласия. В адрес Алёхина* Р. Ю. Роскомнадзор направил уведомление о прекращении неправомерной обработки персональных данных, которое он в предусмотренный Законом срок не исполнил», — сказано в сообщении.

По итогам рассмотрения дела мировой судья назначил Роману Алёхину* наказание в виде административного штрафа в размере трёх тысяч рублей. В пресс-службе также добавили, что вынесенное постановление может быть обжаловано в установленном порядке.

Напомним, Роман Алехин* был включён в реестр иностранных агентов в сентябре этого года. Сам блогер намерен обжаловать решение о признании его иностранным агентом и временно приостанавливает свою публичную деятельность. Поводом для включения в реестр стало обсуждение военкором схем распределения гуманитарной помощи для нужд СВО.

Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.

* Внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов.

