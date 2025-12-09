В Челябинске продлили ограничение движения возле аэропорта

Ранее в Челябинске вводились временные ограничения из-за ремонтных работ. С 3 по 7 декабря ночью менялась схема движения трамваев на участке от разворотного кольца до улицы Торговой, закрывался проезд к Автовокзалу. Тогда маршруты № 3, 5, 7 и 16 следовали по измененным трассам, при этом дневное движение сохранялось без изменений.