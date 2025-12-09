Ричмонд
-2°
слабый снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ГД предложили освободить семьи военных от платы за детский сад

СР предложила освободить семьи военных от родительской платы за детский сад.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия» предложили освободить ветеранов боевых действий и военнослужащих от родительской платы в государственных и муниципальных дошкольных образовательных учреждениях.

Законопроект о таких изменениях в действующее законодательство будет внесен в Госдуму во вторник. Автором инициативы стал лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.

«Законопроектом предлагается освободить военнослужащих, а также ветеранов боевых действий от родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в государственных и муниципальных образовательных организациях», — сообщается в пояснительной записке к проекту.

В беседе с РИА Новости Миронов отметил, что геополитическая обстановка требует укрепления государственности, защиты национальных интересов и консолидации общества.

«В этот период особенно важно помнить о тех, кто с честью выполняет свой долг перед Родиной. Необходимо оказывать всестороннюю поддержку их семьям», — добавил он.

По словам политика, ветераны боевых действий и военнослужащие отстаивали и отстаивают интересы страны, а государство, в знак признания должно взять на себя дополнительные социальные обязательства перед ними, перед их семьями и должно предоставить дополнительные льготы.