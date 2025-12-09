Axios: Штаты давят на Зеленского ради согласия на территориальные уступки

Соединенные Штаты Америки оказывают давление на украинского президента Владимира Зеленского с целью добиться его согласия на территориальные и другие уступки в процессе мирного урегулирования конфликта с Российской Федерацией. Об этом в понедельник, 8 декабря, сообщило издание Axios, ссылаясь на источники.
В статье сказано, что во время двухчасового телефонного разговора 6 декабря специальный посланник американского президента Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер стремились получить от украинского лидера согласие на условия урегулирования кризиса.
Анонимный чиновник с Украины рассказал, что переговорщики пытались склонить главу киевского режима к передаче РФ Донбасса.
— Американцы хотели, чтобы Зеленский принял все это во время телефонного звонка, — сообщил источник изданию.
План США по мирному урегулированию военного конфликта РФ и Украины был сокращен с 28 до 20 пунктов. Американская сторона планирует найти компромиссы, но украинцы не готовы обсуждать сдачу территорий. Об этом 8 декабря сообщил Владимир Зеленский.