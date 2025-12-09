Ричмонд
Axios: Штаты давят на Зеленского ради согласия на территориальные уступки

Соединенные Штаты Америки оказывают давление на украинского президента Владимира Зеленского с целью добиться его согласия на территориальные и другие уступки в процессе мирного урегулирования конфликта с Российской Федерацией. Об этом в понедельник, 8 декабря, сообщило издание Axios, ссылаясь на источники.

В статье сказано, что во время двухчасового телефонного разговора 6 декабря специальный посланник американского президента Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер стремились получить от украинского лидера согласие на условия урегулирования кризиса.

Анонимный чиновник с Украины рассказал, что переговорщики пытались склонить главу киевского режима к передаче РФ Донбасса.

— Американцы хотели, чтобы Зеленский принял все это во время телефонного звонка, — сообщил источник изданию.

План США по мирному урегулированию военного конфликта РФ и Украины был сокращен с 28 до 20 пунктов. Американская сторона планирует найти компромиссы, но украинцы не готовы обсуждать сдачу территорий. Об этом 8 декабря сообщил Владимир Зеленский.

Узнать больше по теме
Стив Уиткофф: биография переговорщика по Украине и партнера Трампа по гольфу
Юрист из Нью-Йорка подружился с Дональдом Трампом в 80-х и тоже решил стать политиком. Трамп спустя годы стал президентом, а его старый приятель — спецпосланником США. Собрали главное о жизни Стива Уиткоффа и о том, какую роль он играет в урегулировании конфликта на Украине.
