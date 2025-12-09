Назван «скучный» овощ, который является суперфудом зимы

Этот привычный овощ может значительно улучшить питание в холодное время года. Капуста — один из самых недооцененных продуктов, который помогает поддерживать здоровье и подходит тем, кто хочет контролировать вес. Об этом KP.RU рассказала Татьяна Солнцева, врач-диетолог, терапевт, кандидат медицинских наук, сотрудник ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии».