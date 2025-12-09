Назван «скучный» овощ, который является суперфудом зимы

Этот привычный овощ может значительно улучшить питание в холодное время года. Капуста — один из самых недооцененных продуктов, который помогает поддерживать здоровье и подходит тем, кто хочет контролировать вес. Об этом KP.RU рассказала Татьяна Солнцева, врач-диетолог, терапевт, кандидат медицинских наук, сотрудник ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии».
«Все крестоцветные — низкокалорийны и при этом, полны множеством важных питательных веществ. Содержат большое количество клетчатки, как нерастворимых пищевых волокон, так и растворимых (пектинов)», — поделилась Солнцева.
По словам эксперта, в капусте много клетчатки, она улучшает работу кишечника, даёт чувство сытости и помогает снижать массу тела. Крестоцветные овощи — брокколи, цветная капуста, кейл — богаты витаминами, антиоксидантами и фитонутриентами, которые снижают воспаление и поддерживают иммунитет.
Солнцева отметила, что разные виды капусты могут работать на пользу организму по-разному. Например, брокколи содержит сульфорафан, который снижает риск онкологических заболеваний, а яркие листья кейла богаты веществами, полезными для зрения.
