Военные пенсии в РФ увеличат дважды в 2026 году

Пенсии бывшим военнослужащим в России проиндексируют дважды в 2026 году. Об этом рассказал депутат Госдумы Алексей Говырин.

В России повысят военные пенсии.

Пенсии бывшим военнослужащим в России проиндексируют дважды в 2026 году. Об этом рассказал депутат Госдумы Алексей Говырин.

«В январе 2026 года коэффициент денежного довольствия увеличится до 93,59%. В октябре ожидается дополнительное повышение», — передает РИА Новости слова депутата. Военные пенсии исчисляют, исходя из денежного довольствия военнослужащих.

Ранее Госдума приняла, а Совет Федерации готовится рассмотреть закон о повышении военных пенсий, согласно которому с 1 января 2026 года их размер для бывших силовиков должен составить 93,59% от денежного довольствия. При этом в 2026 году запланирована многоэтапная индексация пенсионных выплат: с 1 января страховые пенсии вырастут на 7,6%, а с 1 апреля на 6,8% увеличатся социальные пенсии.