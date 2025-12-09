Ричмонд
Путин назначил новых судей в Пермском крае

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении новых судей в Пермском крае. В документе утверждены кандидатуры на должности в районных судах. Приказ президента опубликован на портале правовой информации.

Указ о назначении судей подписал президент Владимир Путин.

«Судьей Александровского городского суда назначена Афанасьева Надежа Андреевна, судьей Мотовилихинского городского суда Перми назначена Королькова Алина Александровна», — следует из указа. Также были подписаны еще три судьи.

Судьей Пермского райсуда назначена Малькова Юлия Викторовна. Судьями Чайковского и Чернушинского районных судов стали Русинова Ольга Сергеевна и Микова Оксана Викторовна соответственно.