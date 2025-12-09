В Госдуме призвали перевести сотрудников на удалёнку из-за вспышки гриппа

«Когда речь идёт о тех регионах, где наблюдается эпидемический подъём гриппа, и работодатель идёт на то, чтобы отпустить своих сотрудников на работу из дома, лучше взять удалёнку в период такой вспышки заболеваемости, отсидеться, чтобы не разносить и не подхватывать вирус. В принципе, это вполне возможно, чтобы лишний раз избегать мест скопления людей», — отмечает чиновник.