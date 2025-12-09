В Госдуме призвали перевести сотрудников на удалёнку из-за вспышки гриппа

«Когда речь идёт о тех регионах, где наблюдается эпидемический подъём гриппа, и работодатель идёт на то, чтобы отпустить своих сотрудников на работу из дома, лучше взять удалёнку в период такой вспышки заболеваемости, отсидеться, чтобы не разносить и не подхватывать вирус. В принципе, это вполне возможно, чтобы лишний раз избегать мест скопления людей», — отмечает чиновник.
Однако не всегда работодатели приветствуют подобное решение. Кроме того, по словам парламентария, не во всех регионах сейчас наблюдается эпидемический подъём.
«Поэтому, если есть возможность, то лучше дома отсидеться. Если Вам позволяет это сделать Ваше рабочее место и Ваш работодатель», — заключил депутат.
Ранее в России была зафиксирована вспышка гонконгского гриппа. Вероятно, недуг не даст россиянам спокойно отдохнуть на новогодних праздниках. Примечательно, что рекомендованная ВОЗ вакцина не соответствует гонконгскому гриппу. Россиянам уже рассказали, как прививка от других штаммов действует на гонконгский грипп.
