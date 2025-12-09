Ричмонд
-2°
слабый снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Шум, угрозы, перепланировка: В Госдуме рассказали, когда россиян могут выселить из жилья

Якубовский: Собственника могут выселить из жилья только через суд.

Источник: Комсомольская правда

Россияне, являющиеся собственниками жилья, могут быть выселены из него в ряде случаев. О нарушениях, за которые можно лишиться жилого помещения, напомнил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

Речь идёт о систематическом нарушении прав соседей, а также правил пользования жилым помещением. Кроме того, выселить могут за использование жилья не по назначению и самовольную перепланировку.

«Вопрос о выселении всегда вызывает повышенный интерес, хотя на практике такие решения принимаются редко», — сказал Якубовский РИА Новости, подчеркнув, что решение о выселении может быть принято только судом.

Он объяснил, что суд может принять такое решение, если собственник создаёт опасные для соседей условия, шумит по ночам, угрожает им или превращает жилище в хостел, склад, коммерческую точку. Самовольная перепланировка может привести к выселению и принудительной продаже квартиры, если она затронула несущие конструкции или общедомовое имущество.

Ранее юрист Крохин объяснил, почему изъять жилье из-за антисанитарии невозможно.

Россияне должны учитывать, что арендаторов тоже трудно выселить. Для этого нужны серьезные причины, а не просто желание хозяина. Арендатора могут попросить уйти, если он портит квартиру, не платит за коммунальные услуги или создает грязь.