В Тамбовской области закрыли аэропорт

Срочная новость.
В аэропорту Тамбова (Донское) введены временные ограничения на взлет и посадку воздушных судов.
Мера носит временный характер и связана с необходимостью обеспечения безопасности полетов. Об этом сообщили в Росавиации.
В аэропорту Тамбова (Донское) введены временные ограничения на взлет и посадку воздушных судов.
Мера носит временный характер и связана с необходимостью обеспечения безопасности полетов. Об этом сообщили в Росавиации.
Срочная новость.
В аэропорту Тамбова (Донское) введены временные ограничения на взлет и посадку воздушных судов.
Мера носит временный характер и связана с необходимостью обеспечения безопасности полетов. Об этом сообщили в Росавиации.