В ГД назвали основания для принудительного выселения собственников

«Вопрос о выселении всегда вызывает повышенный интерес, хотя на практике такие решения принимаются редко. Но закон действительно предусматривает несколько ситуаций, когда собственник может лишиться жилья, и это всегда делается только через суд. Например, это систематические нарушения прав соседей и правил пользования жилым помещением. Речь идет о регулярном шуме по ночам, угрозах, создании опасных условий. Если собственник игнорирует требования устранить нарушения, суд может принять решение о продаже квартиры с торгов по статье 293 ГК РФ», — сказал Якубовский в разговоре с РИА Новости.