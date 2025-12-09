Ричмонд
-4°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Резиденция Деда Мороза откроется в Нижнем Новгороде 17 декабря

Она будет работать в Автозаводском районе.

Источник: Время

Резиденция Деда Мороза откроется в Автозаводском районе Нижнего Новгорода 17 декабря, сообщили в районной администрации.

Сказочный дом будет работать на берегу паркового озера (улица Героя Смирнова, у дома № 18, деревянное строение на берегу озера) до 26 декабря.

«Каждый ребенок получит сувенир на память от Деда Мороза», — рассказали в районной администрации.

Необходима предварительная запись на бесплатное посещение.

Известно, что в прошлом году автозаводскую резиденцию новогоднего волшебника посетили почти 5 тысяч взрослых и детей.

Ранее глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев рассказал об основных новогодних площадках, которые ждут нижегородцев и гостей города этой зимой.

(0+).