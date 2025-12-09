Резиденция Деда Мороза откроется в Нижнем Новгороде 17 декабря

Резиденция Деда Мороза откроется в Автозаводском районе Нижнего Новгорода 17 декабря, сообщили в районной администрации.
Сказочный дом будет работать на берегу паркового озера (улица Героя Смирнова, у дома № 18, деревянное строение на берегу озера) до 26 декабря.
«Каждый ребенок получит сувенир на память от Деда Мороза», — рассказали в районной администрации.
Необходима предварительная запись на бесплатное посещение.
Известно, что в прошлом году автозаводскую резиденцию новогоднего волшебника посетили почти 5 тысяч взрослых и детей.
Ранее глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев рассказал об основных новогодних площадках, которые ждут нижегородцев и гостей города этой зимой.
(0+).