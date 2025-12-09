Жителя Фокино госпитализировали после укуса бездомной собаки

Специалисты отделения скорой медицинской помощи ФГБУЗ «МСЧ № 100» ФМБА России оказали помощь 36-летнему мужчине, пострадавшему от укуса бездомной собаки, сообщается в официальном ТГ-канале (18+) медучреждения.
«Молодой человек обратился в приемное отделение с укушенной раной, где уже начиналось серьёзное воспаление. В ходе сбора анамнеза выяснилось, что мужчину укусила бездомная собака еще неделю назад, однако он так и не обратился за медицинской помощью по горячим следам, тем более не позаботился о введении антирабической вакцины», — говорится в сообщении.
В связи с угрозой развития серьёзных осложнений, в том числе возможным заражением вирусом бешенства, было принято решение о срочной госпитализации. Пациент был экстренно транспортирован в Находкинскую городскую больницу бригадой скорой помощи в составе фельдшера и водителя автомобиля СМП.
Напомним, собаки напали на ребенка в селе Осиновка Михайловского муниципального округа. Полиция устанавливает обстоятельства инцидента. По результатам проверки будет принято законное решение.