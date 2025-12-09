Жителя Фокино госпитализировали после укуса бездомной собаки

«Молодой человек обратился в приемное отделение с укушенной раной, где уже начиналось серьёзное воспаление. В ходе сбора анамнеза выяснилось, что мужчину укусила бездомная собака еще неделю назад, однако он так и не обратился за медицинской помощью по горячим следам, тем более не позаботился о введении антирабической вакцины», — говорится в сообщении.