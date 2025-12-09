Учёные заняты определением пола пингвинов в Приморском океанариуме

В океанариуме, который является также и научным учреждением, подчёркивают, что работа по определению пола всех пингвинов Гумбольдта в замкнутой группе необходима для предотвращения близкородственного скрещивания и связанных с ним генетических проблем. По информации пресс-службы учреждения, взрослую часть стаи уже разделили по полу, и сейчас известно, что самцы и самки в популяции находятся в соотношении 50 на 50.