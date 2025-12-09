Учёные заняты определением пола пингвинов в Приморском океанариуме

Половую принадлежность молодого птенца пингвина Гумбольдта, который вылупился в Приморском океанариуме 3 октября, специалистам удалось идентифицировать как самца лишь на днях. Это сделали с помощью молекулярно-генетического анализа. Родителями «мальчика» стала пара Зонт и Скобка, а новогоднее имя для птенца выберут подписчики официального Telegram-канала океанариума.
В океанариуме, который является также и научным учреждением, подчёркивают, что работа по определению пола всех пингвинов Гумбольдта в замкнутой группе необходима для предотвращения близкородственного скрещивания и связанных с ним генетических проблем. По информации пресс-службы учреждения, взрослую часть стаи уже разделили по полу, и сейчас известно, что самцы и самки в популяции находятся в соотношении 50 на 50.
У пингвинов Гумбольдта почти нет заметных внешних различий между самцами и самками, поэтому орнитологи опираются на специальные молекулярно-генетические методики. В океанариуме такие исследования проводят уже несколько лет, что позволяет контролировать состав стаи и планировать разведение без риска для её генетического здоровья.
Сначала у птицы берут буккальный соскоб, из клеток слизистой оболочки щёки выделяют ДНК, а затем запускают полимеразную цепную реакцию для многократного увеличения нужного фрагмента гена. После этого полученную смесь помещают в электрическое поле и через несколько часов анализируют результат на агарозном геле: одна полоса указывает на самца, две полосы означают самку.
Биологи отмечают, что при необходимости пол можно определить практически с момента вылупления, но на практике обычно выжидают около месяца, чтобы птенец окреп и лучше перенёс забор биоматериала. Сотрудники подчёркивают, что процедура отработана до такой степени, что птенец очень быстро возвращается к матери.