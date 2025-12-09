Дома за 1,6 млрд тенге оказались проблемными в Жамбылской области

В феврале этого года в Сарыкемере сдали два дома на 120 квартир. На их строительство потратили 1 миллиард 600 миллионов тенге.
Однако спустя почти год в квартирах появились трещины и сыпется штукатурка. Отопление работает с перебоями, и в домах уже холодно, хотя ещё не было морозов.
Жильцы считают, что проблемы возникли из-за строительства зимой. Кроме того, для многоквартирных домов не построили центральную канализацию, а вместо неё выкопали септики, которые постоянно наполняются и источают неприятный запах.
В акимате заверили, что подрядчик устранит все недостатки по гарантии. Разрабатывается проектно-сметная документация на проведение районной канализации, и если её завершат в этом году, канализацию запустят в следующем. Эти дома подключат к ней, а пока ведутся работы по откачке септика, сообщил руководитель районного отдела ЖКХ Дуренбек Мадишов.