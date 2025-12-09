Дома за 1,6 млрд тенге оказались проблемными в Жамбылской области

В акимате заверили, что подрядчик устранит все недостатки по гарантии. Разрабатывается проектно-сметная документация на проведение районной канализации, и если её завершат в этом году, канализацию запустят в следующем. Эти дома подключат к ней, а пока ведутся работы по откачке септика, сообщил руководитель районного отдела ЖКХ Дуренбек Мадишов.