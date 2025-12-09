В Роспотребнадзоре напомнили, сколько сала можно съесть без вреда здоровью

Эксперты предупредили, что сало — продукт с высокой энергетической ценностью: около 800 ккал на 100 граммов. Безопасной суточной нормой названы 10 граммов. Превышение этой дозы может привести к ожирению и проблемам с сердечно-сосудистой системой. От сала следует воздержаться пациентам после инфаркта или инсульта, а также при наличии заболеваний желудочно-кишечного тракта.