В Роспотребнадзоре напомнили, сколько сала можно съесть без вреда здоровью

В честь Дня сала специалисты красноярского управления Роспотребнадзора опубликовали развернутые рекомендации о пользе, вреде и правилах выбора этого популярного продукта.
Эксперты предупредили, что сало — продукт с высокой энергетической ценностью: около 800 ккал на 100 граммов. Безопасной суточной нормой названы 10 граммов. Превышение этой дозы может привести к ожирению и проблемам с сердечно-сосудистой системой. От сала следует воздержаться пациентам после инфаркта или инсульта, а также при наличии заболеваний желудочно-кишечного тракта.
Однако при умеренном потреблении сало обладает значительной пользой. В нем содержатся:
Насыщенные жирные кислоты, которые помогают организму бороться с инфекциями, улучшают работу мозга, сердца и почек, а также участвуют в синтезе гормонов.
Селен — мощный антиоксидант, замедляющий процессы старения.
Витамины A, E и D.
В ведомстве также дали советы по выбору и хранению. Покупать сало следует только в санкционированных торговых точках. Качественный продукт имеет белую или розоватую мякоть, упругую и не липкую консистенцию, а также тонкую, хорошо очищенную шкурку без щетинок.
Для сохранения свежести сало рекомендуется завернуть в пергамент или фольгу, поместить в контейнер или пакет и хранить в холодильнике.