Paramount предложила выкупить Warner Bros. Discovery за 108 миллиардов долларов

В Paramount отметили, что их предложение является более выгодным для акционеров WBD как в финансовом, так и в стратегическом плане. В компании считают, что вариант Netflix предполагает меньшую и более неопределённую стоимость, может затянуться из-за длительных согласований с регуляторами разных стран и предполагает сложную комбинацию акций и денежных выплат.