Paramount предложила выкупить Warner Bros. Discovery за 108 миллиардов долларов

Американский медиахолдинг Paramount Skydance заявил, что готов предложить за покупку кинокомпании Warner Bros. (WBD) сумму, превышающую предложение Netflix. Компания оценила акцию WBD в 30 долларов наличными. Сообщение об этом появилось на официальном сайте Paramount.
Paramount планирует приобрести WBD полностью, включая подразделение Global Networks. Общая стоимость сделки, по оценке медиахолдинга, составит 108,4 миллиарда долларов. Это на 139 процентов выше текущей цены акций WBD — 12,54 доллара по состоянию на 10 сентября этого года.
В Paramount отметили, что их предложение является более выгодным для акционеров WBD как в финансовом, так и в стратегическом плане. В компании считают, что вариант Netflix предполагает меньшую и более неопределённую стоимость, может затянуться из-за длительных согласований с регуляторами разных стран и предполагает сложную комбинацию акций и денежных выплат.
Также в медиахолдинге рассказали, что за последние 12 недель направили WBD шесть различных предложений, но так и не получили на них полноценного ответа. Именно поэтому Paramount решила выйти напрямую к акционерам WBD, чтобы дать им возможность рассмотреть, по мнению медиахолдинга, более выгодную альтернативу предложению Netflix.
Ранее предприниматель Илон Маск призвал отменить Netflix. Американский миллиардер считает, что стриминговый сервис негативно влияет на психическое здоровье детей из-за нездоровой нетрадиционной повестки.