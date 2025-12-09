Дроппер заплатит свыше 800 тысяч рублей за обманутую жительницу Дальнегорска

Жительница Дальнегорска лишилась почти миллиона рублей в июне 2025 года, поверив мошенникам, предложившимвыгодные инвестиции. Деньги — около 1 млн рублей — были переведены на два банковских счёта, указанных злоумышленниками. 806 тысяч из этой суммы оказались на счету женщины из города Котлас Архангельской области, которая сознательно предоставила свои реквизиты для транзита преступных средств, сообщила пресс-служба прокуратуры Приморья.