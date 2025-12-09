Дроппер заплатит свыше 800 тысяч рублей за обманутую жительницу Дальнегорска

Жительница Дальнегорска лишилась почти миллиона рублей в июне 2025 года, поверив мошенникам, предложившимвыгодные инвестиции. Деньги — около 1 млн рублей — были переведены на два банковских счёта, указанных злоумышленниками. 806 тысяч из этой суммы оказались на счету женщины из города Котлас Архангельской области, которая сознательно предоставила свои реквизиты для транзита преступных средств, сообщила пресс-служба прокуратуры Приморья.
«Прокурор Дальнегорска обратился в суд с иском о взыскании с “дроппера” неосновательного обогащения и процентов за пользование денежными средствами. Котласский городской суд Архангельской области удовлетворил требования прокурора в полном объеме и взыскал с дроппера более 800 тысяч рублей», — говорится в сообщении.
Исполнение решения находится под контролем прокуратуры. Параллельно продолжается работа по взысканию аналогичной суммы со второго участника схемы.
Напомним, за девять месяцев 2025 года в Приморье было зарегистрировано более 4400 преступлений, совершённых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, каждое пятое — против пенсионеров.