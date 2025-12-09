Ричмонд
Главный тренер «Олимпиакоса» похвалил «Кайрат» перед матчем в Лиге чемпионов

Главный тренер греческого «Олимпиакоса» Хосе Луис Мендилибар высказался о предстоящей встрече с «Кайратом» в общем этапе Лиги чемпионов УЕФА, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

По данным sportarena.kz, испанский специалист считает, что у «Кайрата» есть хорошие футболисты во всех линиях.

«У нас не было много времени для того, чтобы изучить “Кайрат”. Думаю, что обеим командам будет тяжело, в том числе из-за поля — оно ведь и для соперника не является домашним. Они всегда играют качественно и открыто, хорошо атакуют и стараются грамотно обороняться. Не думаю, что какая-то из команд имеет явные козыри перед этим матчем. В “Кайрате” есть хорошие футболисты во всех линиях. Отмечать кого-то специально не буду, но мы постарались выделить для наших игроков тех, кого стоит опасаться. В каждом матче мы обязаны бороться за победу — это наша ментальность», — сказал Мендилибар на предматчевой пресс-конференции.

Матч шестого тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА между «Кайратом» и «Олимпиакосом» состоится 9 декабря в Астане.

Ранее сообщалось, что «Олимпиакос» прилетел в Астану на матч с «Кайратом». Первые кадры из столицы Казахстана, которая встретила гостей снегом и морозом −4°C, появились в ночь на 8 декабря 2025 года в Stories.