Главный тренер «Олимпиакоса» похвалил «Кайрат» перед матчем в Лиге чемпионов

«У нас не было много времени для того, чтобы изучить “Кайрат”. Думаю, что обеим командам будет тяжело, в том числе из-за поля — оно ведь и для соперника не является домашним. Они всегда играют качественно и открыто, хорошо атакуют и стараются грамотно обороняться. Не думаю, что какая-то из команд имеет явные козыри перед этим матчем. В “Кайрате” есть хорошие футболисты во всех линиях. Отмечать кого-то специально не буду, но мы постарались выделить для наших игроков тех, кого стоит опасаться. В каждом матче мы обязаны бороться за победу — это наша ментальность», — сказал Мендилибар на предматчевой пресс-конференции.