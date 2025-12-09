Дожди очистят воздух: «экологическую перезагрузку» пообещали алматинцам

Синоптики прогнозируют, что в ближайшие дни в Алматы сохранится переменчивая погода с регулярными осадками — дождём и мокрым снегом. Порывы ветра и циклоны, проходящие через регион, создадут благоприятные условия для рассеивания загрязняющих веществ. В «Казгидромете» также отмечают, что при хорошем и умеренном дожде состояние окружающей среды будет улучшаться. Поэтому в ближайшие дни концентрация загрязняющих веществ в Алматы будет пониженной.