Дожди очистят воздух: «экологическую перезагрузку» пообещали алматинцам

По словам специалистов, дождливые и снежные погодные условия способствуют снижению содержания вредных частиц в атмосфере. Дождь сбивает смог и освежает воздух, действуя как естественный фильтр. Каждая капля дождя захватывает частицы пыли и вредных веществ, унося их к земле. Экологи отмечают, что после интенсивного дождя уровень загрязнения может снижаться на 80% всего за несколько часов.
Директор учебного центра Ассоциации казахстанской палаты экологических аудиторов Райдин Касымов подчеркнул, что метеофакторы играют значительную роль в переносе и удалении загрязняющих веществ из атмосферного воздуха. В этом году было мало осадков, что привело к загрязнению рек, воздуха и образованию застойных явлений. Отсутствие ветра и штиль значительно осложнили экологическую обстановку и ухудшили качество атмосферного воздуха.
Синоптики прогнозируют, что в ближайшие дни в Алматы сохранится переменчивая погода с регулярными осадками — дождём и мокрым снегом. Порывы ветра и циклоны, проходящие через регион, создадут благоприятные условия для рассеивания загрязняющих веществ. В «Казгидромете» также отмечают, что при хорошем и умеренном дожде состояние окружающей среды будет улучшаться. Поэтому в ближайшие дни концентрация загрязняющих веществ в Алматы будет пониженной.