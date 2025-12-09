Эксперт рассказала, почему для некоторых людей Новый год превращается в триггер

Некоторым людям тяжело переносить атмосферу яркого и шумного Нового года. Корни такого отношения нередко формируются в детстве и связаны с личным опытом празднования. Об этом KP.RU рассказала психолог, психотерапевт Галина Ткаченко, автор книги «Окно в жизнь» издательства «Комсомольская правда».
«Если в семье не было принято как-то особенно ярко отмечать Новый года, то этот праздник и не запомнился, как “самый-самый”. К тому же, увы, в нашей стране слишком много дисфункциональных семей, то есть там, где один или даже два родителя алкоголики. Для которых праздник — это лишний повод выпить, а не поиграть с ребенком», — пояснила специалист.
Эксперт добавила, что негативные события, случившиеся однажды в канун праздника, часто накладывают отпечаток на все последующие годы. Так Новый год превращается в триггер, который вызывает тревогу и раздражение вместо радости.
«С каждым конкретным случаем нужно разбираться. Если человек сам осознает, понимает, с чем связано это его раздражение, то ему легче его контролировать. И, соответственно, принять ответственность за свое поведение», — заключила психолог.
Ранее психолог Мария Белан дала четыре совета, как избежать разочарования перед Новым годом. Преувеличенное значение праздника часто говорит о дефиците других повседневных источников радости.