В Иркутске мужчина оторвал батарею в подъезде многоэтажки и затопил лифт

Хулигана ищут.

Источник: ГУ МВД

В Иркутске неизвестный оторвал батарею в подъезде многоэтажки. Об этом сообщили в региональном МВД.

Сотрудники полиции обнаружили в Сети публикацию видео, в котором неизвестный мужчина пинает и отрывает батарею в многоэтажке на улице Лермонтова.

В результате действий хулигана затопило лифтовые шахты, из-за чего жители не могли воспользоваться лифтом.

Полицейские ищут хулигана и призывают его явиться самостоятельно в отдел полиции № 2. Проводится проверка.

В случае, если имеется информация о местонахождении мужчины и его спутника, правоохранители просят связаться по номерам 8 (3952)-42−04−51 или 102.