В Иркутске мужчина оторвал батарею в подъезде многоэтажки и затопил лифт

В Иркутске неизвестный оторвал батарею в подъезде многоэтажки. Об этом сообщили в региональном МВД.
Сотрудники полиции обнаружили в Сети публикацию видео, в котором неизвестный мужчина пинает и отрывает батарею в многоэтажке на улице Лермонтова.
В результате действий хулигана затопило лифтовые шахты, из-за чего жители не могли воспользоваться лифтом.
Полицейские ищут хулигана и призывают его явиться самостоятельно в отдел полиции № 2. Проводится проверка.
В случае, если имеется информация о местонахождении мужчины и его спутника, правоохранители просят связаться по номерам 8 (3952)-42−04−51 или 102.