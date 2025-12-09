В хабаровском парке «Динамо» начали собирать новогоднюю елку

Новогоднее преображение главного городского парка идет полным ходом. На днях там приступили к монтажу новогодней елки. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Высота елки в «Динамо» — 25 метров. Напомним, высота главной краевой елки на площади имени Ленина, которую уже установили и украсили, составляет 18 метров. Есть и еще одно существенное отличие — елка на площади имени Ленина полностью искусственная, в то время как та, что ставят в парке «Динамо» состоит почти из 200 живых зеленых красавиц.
Пока в парке только смонтировали металлический каркас будущего новогоднего символа. По традиции он стоит на центральной аллее, встречая посетителей парка. В ближайшие дни в парк завезут ели и начнут вставлять их в каркас. В 20-х числах декабря новогодний городок в парке будет полностью готов, а елка, украшенная игрушками и иллюминацией, будет радовать гостей парка «Динамо».