Депутат рассказал, в каких случаях россиян могут выселить из собственного жилья

Собственников жилья в РФ могут выселить за самовольную перепланировку и нарушение прав соседей. Об этом рассказал член комитета Государственной думы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.
По его словам, решения о выселении принимаются редко и только через суд. Управляющая компания или администрация дома не могут выселить жильца самостоятельно.
— Причинами для этого могут стать систематические нарушения прав соседей и правил пользования жилым помещением. Речь идет о регулярном шуме по ночам, угрозах и создании опасных условий. Если собственник игнорирует требования устранить нарушения, то суд может принять решение о продаже квартиры с торгов, — цитирует парламентария РИА Новости.
Другим распространенным основанием является «использование жилья не по назначению» (квартиру превратили в хостел, склад или коммерческую точку), добавил Якубовский.
Также выселить из квартиры могут за самовольную перепланировку в случае, если работы затрагивают несущие конструкции или общедомовое имущество и создают риски для дома.
В случае продажи квартиры с торгов собственнику перечисляют все вырученные средства за нее, но с вычетом расходов на исполнение решения суда.
Вероятность лишения квартиры из-за жалоб на шум крайне мала. Об этом сообщила зампредседателя комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева. По ее словам, суды редко выносят решения о выселении нанимателей.