Депутат рассказал, в каких случаях россиян могут выселить из собственного жилья

— Причинами для этого могут стать систематические нарушения прав соседей и правил пользования жилым помещением. Речь идет о регулярном шуме по ночам, угрозах и создании опасных условий. Если собственник игнорирует требования устранить нарушения, то суд может принять решение о продаже квартиры с торгов, — цитирует парламентария РИА Новости.