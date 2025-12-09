Ричмонд
Сибирячке вернули кота, пропавшего два месяца назад

НОВОСИБИРСК, 9 декабря, ФедералПресс. Жительнице Новосибирска вернули кота, сбежавшего за два месяца до этого.

«У меня ноги подкосились от счастья! Я его из рук выпустить не могла, боялась, что снова потеряю! Я так плакала, слезы не могли остановиться», — приводит слова хозяйки КП-Новосибирск.

Владелице животного 50 лет, за два года до того они взяли кота из питомника и назвали Кузей. Его брали с собой в магазин в переноске, но однажды во время одного из таких походов он убежал. Домашнего любимца искали по всему району, но безрезультатно.

«Он у нас такой ухоженный, красивый, я думала, что кто-то его подобрал. Я так переживала: просто не было рядом частички нашей семьи, очень пусто стало дома», — добавляет хозяйка.

В начале декабря местная жительница услышала из подвала одного из домов мяуканье. Животное не могло выбраться, но и к нему попасть было невозможно из-за решетки с замком. Женщина сделала фото и направила его в районный чат. Родственница хозяйки сразу обратила внимание, как герой фото похож на Кузю.

Сначала самые активные участники чата собрались и попытались добраться к коту самостоятельно, однако решетка оказалась крепче. Тогда пришлось вызывать МЧС. Спасатели довольно быстро справились с задачей, еще какое-то время ушло на то, чтобы поймать кота.

«Это самый лучший подарок к Новому году, спасибо всем неравнодушным людям! Я благодарна вам за этот чудо!», — поделилась хозяйка.