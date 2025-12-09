Губернаторская елка пройдет в Приморье 25 декабря

В Приморье сформирована губернаторская предновогодняя программа для детей.
Об этом сообщила председатель Правительства края Вера Щербина.
По ее словам, в этом году традиционно состоится губернаторский бал «Приморский бриз» — он пройдет уже в третий раз в ДВФУ.
«Губернаторский бал запланирован на 19 декабря. Мероприятие соберет более 300 человек — старшеклассников, детей участников СВО, кадетов Суворовского и Нахимовского училищ, учащихся с ОВЗ, детей, проявивших особые успехи в учебе, спорте, искусстве и творчестве, победителей олимпиад, соревнований, конкурсов. Губернаторский бал станет ярким завершением Года защитника Отечества. При этом это не только праздничное, но еще и профориентационное мероприятие. Для ребят организована экскурсия по ДВФУ. Мы хотим, чтобы наши дети поступали в наши вузы», — уточнила Вера Щербина.
Она отметила, что в этом году в рамках предновогодней губернаторской программы традиционно также пройдут губернаторская елка во Владивостокском цирке — она состоится 25 декабря, и самый новогодний детский спектакль «Щелкунчик» — представление дадут 29 декабря на Приморской сцене Мариинского театра.
Кроме того, во всех 34 муниципальных образованиях запланированы новогодние представления — «Елки главы». На все праздничные программы в обязательном порядке будут приглашены дети участников СВО, отмечает пресс-служба краевого кабмина.