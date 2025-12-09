Губернаторская елка пройдет в Приморье 25 декабря

«Губернаторский бал запланирован на 19 декабря. Мероприятие соберет более 300 человек — старшеклассников, детей участников СВО, кадетов Суворовского и Нахимовского училищ, учащихся с ОВЗ, детей, проявивших особые успехи в учебе, спорте, искусстве и творчестве, победителей олимпиад, соревнований, конкурсов. Губернаторский бал станет ярким завершением Года защитника Отечества. При этом это не только праздничное, но еще и профориентационное мероприятие. Для ребят организована экскурсия по ДВФУ. Мы хотим, чтобы наши дети поступали в наши вузы», — уточнила Вера Щербина.