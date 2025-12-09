Роспотребнадзор сообщил о росте заболеваемости гриппом и ОРВИ в Новосибирске

В Новосибирской области за период с 1 по 7 декабря зарегистрировано 37 468 случаев ОРВИ. Больше всего заболевших — в Новосибирске, где отмечено 24 529 обращений. За эту же неделю выявлено 523 случая гриппа, из них 396 — в областном центре. Такие данные приводит региональное управление Роспотребнадзора.