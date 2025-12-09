Роспотребнадзор сообщил о росте заболеваемости гриппом и ОРВИ в Новосибирске

В Новосибирской области за период с 1 по 7 декабря зарегистрировано 37 468 случаев ОРВИ. Больше всего заболевших — в Новосибирске, где отмечено 24 529 обращений. За эту же неделю выявлено 523 случая гриппа, из них 396 — в областном центре. Такие данные приводит региональное управление Роспотребнадзора.
«Управление Роспотребнадзора по Новосибирской области напоминает о том, что самой действенной защитой от гриппа является иммунизация», — поясняют в ведомстве.
Специалисты также рекомендуют соблюдать меры, которые помогут уменьшить риск заражения. Среди них — регулярное мытьё рук, использование медицинской маски в местах, где много людей, проветривание помещений и влажная уборка. Важную роль играет здоровый образ жизни: полноценное питание, закаливание и физическая активность.
При появлении первых признаков болезни — повышенной температуры, боли в горле, кашле, насморке или ломоты в теле — врачи советуют оставаться дома и вызвать специалиста. До полного выздоровления не рекомендуется посещать места массового скопления людей.