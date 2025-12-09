Авиапарк Хабаровского края пополнился новым самолётом

Парк «Хабаровских авиалиний» пополнился самолётом Ан-26−100. Воздушное судно передано в Хабаровск после подписания договора с московским Лётно-исследовательским аэрогеофизическим центром, сообщили в пресс-службе регионального перевозчика.
Самолёт задействуют на пассажирских и грузовых линиях. Модель позволяет менять конфигурацию салона под конкретный рейс, включая совмещённые перевозки — благодаря этому Ан-26−100 удобен для работы на северных направлениях. В прошлом он эксплуатировался в поисково-спасательных работах.
Сейчас технические службы проводят комплексное обследование. После внесения в реестр и получения сертификата лётной годности самолёт выйдет на маршруты внутри края. Отмечается, что борт имеет относительно небольшой налёт — около 20 тысяч часов.
Перевозчик подтвердил планы приобрести ещё один самолёт такого же класса. На обновление авиапарка из краевого бюджета выделено 400 миллионов рублей, что должно усилить стабильность местных перевозок и повысить доступность для жителей отдалённых территорий.