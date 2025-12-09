Ричмонд
-3°
слабый снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Авиапарк Хабаровского края пополнился новым самолётом

Борт будет задействован на пассажирских и грузовых линиях.

Источник: Игорь Двуреков/CC BY-SA 3.0|commons.wikimedia.org

Парк «Хабаровских авиалиний» пополнился самолётом Ан-26−100. Воздушное судно передано в Хабаровск после подписания договора с московским Лётно-исследовательским аэрогеофизическим центром, сообщили в пресс-службе регионального перевозчика.

Самолёт задействуют на пассажирских и грузовых линиях. Модель позволяет менять конфигурацию салона под конкретный рейс, включая совмещённые перевозки — благодаря этому Ан-26−100 удобен для работы на северных направлениях. В прошлом он эксплуатировался в поисково-спасательных работах.

Сейчас технические службы проводят комплексное обследование. После внесения в реестр и получения сертификата лётной годности самолёт выйдет на маршруты внутри края. Отмечается, что борт имеет относительно небольшой налёт — около 20 тысяч часов.

Перевозчик подтвердил планы приобрести ещё один самолёт такого же класса. На обновление авиапарка из краевого бюджета выделено 400 миллионов рублей, что должно усилить стабильность местных перевозок и повысить доступность для жителей отдалённых территорий.