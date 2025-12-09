Ричмонд
В Красноярске до вечера 9 декабря действует режим неблагоприятных метеоусловий

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Среднесибирское УГМС сообщило, что с 19:00 8 декабря до 19:00 9 декабря в столице региона действует режим неблагоприятных метеоусловий. По данным синоптиков, не исключено продление ограничений и до 10 декабря.

Источник: НИА Красноярск

В этот период предприятия обязаны снизить выбросы в атмосферу в соответствии с планами, согласованными с профильным министерством. Жителям также рекомендуют воздержаться от любых работ, способных спровоцировать дополнительное загрязнение воздуха, напомнил министр экологии края Владимир Часовитин.

Инспекторский состав министерства переводится на усиленный формат работы. На промышленные площадки направят выездные группы для контроля исполнения мероприятий по снижению выбросов.

О фактах нарушения экологического законодательства можно сообщать на круглосуточную горячую линию: 8−800−20−11−116.