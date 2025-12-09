В Красноярске до вечера 9 декабря действует режим неблагоприятных метеоусловий

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Среднесибирское УГМС сообщило, что с 19:00 8 декабря до 19:00 9 декабря в столице региона действует режим неблагоприятных метеоусловий. По данным синоптиков, не исключено продление ограничений и до 10 декабря.