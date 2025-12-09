Подрядчики «Примводоканала» повредили припаркованный автомобиль со знаком «Инвалид» во Владивостоке — соцсети

По словам автовладелицы, правил парковки она не нарушала. Её машина зарегистрирована как транспортное средство для перевозки инвалида, коим является отец женщины. Рабочие, в свою очередь, нарушили план работ, так как асфальтирование участка должно было начаться утром 7 декабря, а приступили к нему только в 22 часа. Сейчас владелица повреждённого автомобиля решает, в какую инстанцию обратиться, так как участкового полицейского у Снеговой Пади в настоящий момент нет.