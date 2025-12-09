Подрядчики «Примводоканала» повредили припаркованный автомобиль со знаком «Инвалид» во Владивостоке — соцсети

В социальных сетях появилась информация, что бригада рабочих, предположительно подрядчики «Приморского водоканала», самовольно переместила припаркованный автомобиль жительницы, чтобы освободить зону производства работ, и повредила транспортное средство, сообщает ИА DEITA.RU.
Инцидент произошёл поздним вечером 7 декабря возле дома № 34 по улице Адмирала Горшкова. Об эвакуации транспортного средства хозяйке машины сказала соседка. Женщина выбежала во двор, чтобы разобраться в ситуации, но автомобиль уже подвинули. Владелица перегнала его в безопасное место, но повреждения кузова поле действий рабочих всё-таки остались, утверждает женщина. Действия рабочих попали на камеру придомового видеонаблюдения.
По словам автовладелицы, правил парковки она не нарушала. Её машина зарегистрирована как транспортное средство для перевозки инвалида, коим является отец женщины. Рабочие, в свою очередь, нарушили план работ, так как асфальтирование участка должно было начаться утром 7 декабря, а приступили к нему только в 22 часа. Сейчас владелица повреждённого автомобиля решает, в какую инстанцию обратиться, так как участкового полицейского у Снеговой Пади в настоящий момент нет.
Микрорайон уже устал от действий подрядчиков «Приморского водоканала» в процессе работ они неоднократно рвали водопроводную трубу, что приводило к отключениям холодного водоснабжения на сутки и более. После регулярных длительных отключений качество водопроводной воды в домах ухудшилось, она приобрела неприятный запах. На 10 декабря анонсированы аварийно-ремонтные работы с 9 до 22 часов для адресов: ул. Адмирала Горшкова, 2, 4, 42, 44; ул. Адмирала Смирнова, 2, 8, 10, 12, 14, 16, 18; ул. Анны Щетининой, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 25, 27, 29. Скорее всего, восстановительные работы тоже связаны с деятельностью подрядчиков.
Накануне в микрорайоне произошло аварийное отключение электричества, охватившее часть жилых домов на улицах Адмирала Горшкова, Адмирала Смирнова, Анны Щетининой и Полковника Фесюна, а также школу № 83 и детский сад № 6. В субботу были перебои с отоплением из-за неотложных ремонтных работ. А улицу Адмирала Горшкова перекопали на участке от дома № 40 до православного храма, покрытие до сих пор не восстановили.