Почти 94 тонны опасных овощей и фруктов не допустили в Новосибирскую область

В Новосибирской области специалисты Россельхознадзора не допустили ввоз почти 94 тонн овощей и фруктов. Причиной стали опасные повреждения, которые выявили при проверке импортной продукции. Об этом сообщает Сибирское управление Россельхознадзора.
По данным ведомства, партии винограда и томатов поступили из Узбекистана и Таджикистана. Лабораторные исследования подтвердили заражение 81 тонны винограда и 12,5 тонны томатов.
«В соответствии с требованиями карантинного законодательства ввоз партий продукции высокого фитосанитарного риска был запрещён, а собственникам выданы предписания о возврате заражённой продукции», — уточнили в ведомстве.
Инспекторы также отметили, что в ноябре несколько раз обнаруживали в импортном винограде карантинный для России сорняк — повилику (Cuscuta spp.). Кроме того, в одной партии томатов выявили вирус коричневой морщинистости плодов, который опасен для овощных культур и требует ограничительных мер.
