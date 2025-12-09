Ричмонд
-3°
слабый снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Почти 94 тонны опасных овощей и фруктов не допустили в Новосибирскую область

В Новосибирскую область не пустили крупную партию овощей и фруктов из Узбекистана и Таджикистана.

Источник: Om1 Новосибирск

В Новосибирской области специалисты Россельхознадзора не допустили ввоз почти 94 тонн овощей и фруктов. Причиной стали опасные повреждения, которые выявили при проверке импортной продукции. Об этом сообщает Сибирское управление Россельхознадзора.

По данным ведомства, партии винограда и томатов поступили из Узбекистана и Таджикистана. Лабораторные исследования подтвердили заражение 81 тонны винограда и 12,5 тонны томатов.

«В соответствии с требованиями карантинного законодательства ввоз партий продукции высокого фитосанитарного риска был запрещён, а собственникам выданы предписания о возврате заражённой продукции», — уточнили в ведомстве.

Инспекторы также отметили, что в ноябре несколько раз обнаруживали в импортном винограде карантинный для России сорняк — повилику (Cuscuta spp.). Кроме того, в одной партии томатов выявили вирус коричневой морщинистости плодов, который опасен для овощных культур и требует ограничительных мер.

Читайте также на портале Om1.ru.

Жалобы на кафе в Новосибирске: 80 иностранцев проверены, двое выдворены.