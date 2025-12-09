Почти 94 тонны опасных овощей и фруктов не допустили в Новосибирскую область

Инспекторы также отметили, что в ноябре несколько раз обнаруживали в импортном винограде карантинный для России сорняк — повилику (Cuscuta spp.). Кроме того, в одной партии томатов выявили вирус коричневой морщинистости плодов, который опасен для овощных культур и требует ограничительных мер.