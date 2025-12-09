Ричмонд
В МАХ создано более 87 тысяч каналов

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Количество каналов в национальном мессенджере достигло отметки 87,7 тысяч — это в шесть раз больше, чем месяцем ранее. Суммарное количество подписчиков каналов в МАХ превысило 28 миллионов человек.

Источник: НИА Красноярск

В понедельник в МАХ был зарегистрирован канал «Раньше всех. Ну почти.» — его аудитория на других площадках составляет более 1,9 миллиона человек.

На прошлой неделе в национальном мессенджере появился первый канал-миллионник — им стал «Кремль. Новости». К отметке в миллион подписчиков приближается канал «Мир сегодня с Юрием Подолякой», у которого более 632 тысяч подписчиков.

МАХ запустил каналы в тестовом режиме 14 июля. Тестирование состоит из двух этапов. Первый — закрытый — длился два месяца, в нем приняли участие более 600 авторов из разных тематических категорий, сообщает пресс-служба мессенджера.

Открытый этап тестирования начался 17 сентября. Присоединиться к нему могут блогеры категории «А+» — с количеством подписчиков в одной из соцсетей более 10 тысяч и регистрацией реестре Роскомнадзора — или организации, которые подключились к «Платформе для партнеров».