Путин поручил начать структурные изменения экономики России

Президент РФ Владимир Путин в понедельник, 8 декабря, дал распоряжение начать воплощение в жизнь плана по реструктуризации экономики страны.
По его словам, подготовлен план структурных преобразований экономики. Он направлен на формирование рабочих мест с достойной оплатой в передовых отраслях, на предприятиях, которые производят продукцию с высокой добавленной стоимостью, и на увеличение спроса на российские товары.
— Прошу приступить к его реализации незамедлительно, чтобы в конце 2026 года сформулировать платформу для выхода на темп роста экономики России не ниже мировых, — сказал российский лидер на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
План рассчитан до 2030 года, передает РИА Новости.
Необходимо усилить контроль за оборотом наличных средств профильными ведомствами в качестве одного из инструментов борьбы с уходом бизнеса в теневой сектор экономики. Об этом также заявил Владимир Путин.
Президент отметил, что важно добиться «обеления» отечественной экономики так, чтобы представители бизнеса не уходили «в тень», а работали легально.