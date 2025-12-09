Новогодняя торговля елками начнется на улицах Владивостока с 12 декабря

Как отмечает пресс-служба управления развития предпринимательства и потребительского рынка, торговля хвойными деревьями продолжится до 31 декабря включительно. В городе будут размещены как елочные базары, так и автолавки.
Продажа хвойных деревьев готовится к открытию по следующим адресам:
ул. Верхнепортовая, 68 (два места размещения НТО).
ул. Воронежская, 1.
ул. Жигура, 48.
просп. Красного Знамени, 90.
просп. Красного Знамени, 114 (два места размещения НТО).
ул. Лермонтова, 75.
ул. Нахимова, 1.
ул. Полярная, 1.
ул. Светланская, 177.
ул. Терешковой, 10.
ул. Тухачевского, 52.
ул. Шилкинская, 21.
ул. Карьерная, 22.
ул. Маковского, 210.
ул. Пшеницына, 22.
ул. Сабанеева, 16.
ул. Руднева, 13 В, стр. 3.
До 31 декабря сотрудниками администрации Владивостока совместно с сотрудниками УМВД города ежедневно будут проводиться рейдовые мероприятия, направленные на выявление и пресечение незаконной реализации новогодних елей в неустановленных местах.
Правонарушители будут привлечены к административной ответственности в соответствии с нормами действующего законодательства. Протоколы об административных правонарушениях будут составляться сразу по двум статьям — за незаконную предпринимательскую деятельность и торговлю в неустановленных местах.