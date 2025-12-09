Исследование показало самое популярное слово в комментариях в соцсетях

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Россияне чаще всего использовали слово «бот» в комментариях в социальных сетях в 2025 году, на втором месте — «топ», на третьем — «норм», говорится в исследовании LiveDune и СПбГУ, которое есть в распоряжении РИА Новости.
Исследование представлено сервисом аналитики и управления соцсетями LiveDune совместно со специалистами университетов СПбГУ и ЮФУ.
«Абсолютным лидером по частоте употребления стало слово “бот” — его использовали почти 150 тысяч раз. Пользователи все чаще спорят, кто перед ними в комментариях — живой человек или алгоритм, и это отражается в языке», — говорится в исследовании.
Аналитики выяснили, что на втором месте в комментариях слово «топ» (53452 упоминания), на третьем — «норм» (43809).
«Слово “ИИ” (30664 упоминания в комментариях — ред.) и другие нейросетевые производные в этом году вышли в топ-5. Так что тема технологий — вновь главный фактор, влияющий на изменчивость русского языка, подчеркивают научные специалисты», — говорится в исследовании.
Из рейтинга также следует, что слово «го» заняло пятое место по упоминаниям в комментариях в соцсетях, «чел» — шестое, «фейк» — седьмое, «инет» — восьмое, «вайб» — девятое, «чекать» — десятое.
Исследование проводится LiveDune совместно с СПбГУ и ЮФУ четвертый год подряд. В 2025 году команда проанализировала 64 миллиона комментариев в пяти социальных сетях, составила словарь из 342 сленговых слов, изучила влияние инфлюенсеров и динамику употребления слов в разных соцсетях. Полная версия исследования доступна на сайте.