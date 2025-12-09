Стали известны самые крупные лотерейные выигрыши в этом году

Крупнейшие выигрыши года в миллиард и 307 миллионов рублей достались регионам.
Более тысячи новых лотерейных миллионеров появилось в России с января по ноябрь 2025 года. Крупнейшие выигрыши, составившие миллиард и 307 миллионов рублей, достались жителям Сахалинской и Тамбовской областей. Об этом сообщили в пресс-службе крупнейшего распространителя государственных лотерей «Столото».
«За этот период в России благодаря “Столото” появилось 1 108 новых лотерейных миллионеров. Это на 7,9% больше, чем годом ранее», — рассказали в компании «Столото». Их слова передает РИА Новости.
Также среди крупнейших выигрышей года — 285 миллионов рублей в лотерее «Охота» и 144 миллиона в «Забаве от Русского лото». В августе был разыгран рекордный для моментальных лотерей приз, который составил 120 миллионов рублей.
Ранее сообщалось, что по данным «Национальной лотереи» Пермский край вошел в топ-10 регионов по числу лотерейных миллионеров, там насчитали 20 победителей с общим выигрышем 27 млн рублей. Тогда рейтинг возглавляли Московская область (65 миллионеров), Москва (54) и Краснодарский край (41), а в республиках Марий Эл, Хакасии и Ингушетии был по одному победителю.