Стали известны самые крупные лотерейные выигрыши в этом году

Ранее сообщалось, что по данным «Национальной лотереи» Пермский край вошел в топ-10 регионов по числу лотерейных миллионеров, там насчитали 20 победителей с общим выигрышем 27 млн рублей. Тогда рейтинг возглавляли Московская область (65 миллионеров), Москва (54) и Краснодарский край (41), а в республиках Марий Эл, Хакасии и Ингушетии был по одному победителю.