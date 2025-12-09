Российские космонавты, прожившие 245 дней на арбитре, начали путь к Земле. Видео

«В 04:41 мск корабль “Союз МС-27” отчалил от МКС. На борту — Сергей Рыжиков, Алексей Зубрицкий и Джонатан Ким», — говорится в сообщении «Роскосмоса» в своем telegram-канале. После отхода от станции корабль начал автономный полет для схода с орбиты. Все последующие операции, включая торможение и ввод парашюта, будут выполнены в автоматическом режиме по заранее рассчитанной программе.