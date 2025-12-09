Омичи активно участвовали в международном конкурсе рисунков «Елка победы»

Омская область стала одним из российских регионов, откуда направили больше всего работ на международный конкурс «Нарисуй Елку Победы». Рисунки омичей попали в виртуальную новогоднюю выставку на сайте Музея Победы.
В этом году в конкурсе участвовало рекордное количество рисунков — более 57 000, отправить которые нужно было до 23 ноября. Конкурс был приурочен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Авторам предлагается нарисовать открытку, на которой будет изображена елка 1945 года. Организаторы конкурса предлагали изобразить, как отмечали Новый год наши бабушки и дедушки и их родители, как наряжали елку, создавали праздничную атмосферу и обменивались подарками.
Конкурс вызвал большой резонанс не только в России. Работы присылались из Молдовы, Таджикистана, Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Малайзии, Финляндии, Норвегии, Сербии, Израиля, Иордании, Кипра и Швейцарии. Омская область стала одним из российских регионов, откуда направили больше всего работ. Самыми активными участниками конкурса стали ребята в возрасте от 6 до 13 лет, а самому взрослому конкурсанту исполнилось 88 лет.
Также отмечается, что работа победителя, которая наберет больше всего голосов, станет основой для почтовой карточки с технологией дополненной реальности, которую изготовит АО «Марка» — дочерняя компания Почты России.