Омичи активно участвовали в международном конкурсе рисунков «Елка победы»

В этом году в конкурсе участвовало рекордное количество рисунков — более 57 000, отправить которые нужно было до 23 ноября. Конкурс был приурочен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Авторам предлагается нарисовать открытку, на которой будет изображена елка 1945 года. Организаторы конкурса предлагали изобразить, как отмечали Новый год наши бабушки и дедушки и их родители, как наряжали елку, создавали праздничную атмосферу и обменивались подарками.