Что за сирены в Красноярске 9 декабря 2025 года?

С 9 по 11 декабря администрация города Красноярска проведёт тестирование новой муниципальной системы оповещения, которая была построена в этом году.
С 9:30 до 17:00 во всех районах Красноярска на протяжении трёх дней на крышах жилых и административных зданий будут кратковременно включаться акустические установки. Сначала будет звучать речевое сообщение, а затем — звук сирены.
Почему звучат электросирены в Красноярске 9 декабря 2025 года?
В мэрии просят горожан отнестись к проверкам с пониманием и сохранять спокойствие. Эти мероприятия — часть обязательных мер по обеспечению безопасности населения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера.
Новая система позволит в кратчайшие сроки предупредить жителей города о реальной угрозе и проинструктировать о необходимых действиях. Тестирование поможет убедиться в полной исправности оборудования и готовности служб к работе в любых условиях.