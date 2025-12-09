Ричмонд
Боец Максим Денисов из Тулунского района погиб в зоне СВО

Церемония прощания с военнослужащим состоится 10 декабря.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В зоне проведения специальной военной операции героически погиб Максим Денисов из Тулунского района. Об этом сообщает мэр Александр Тюков.

— Максим Владимирович погиб, защищая нашу Родину, проявив мужество и героизм. Его подвиг навсегда останется в нашей памяти. Вечная память Герою, — написал в сети Александр Тюков.

Прощание с военнослужащим пройдет 10 декабря 2025 года в селе Котик. Семья и друзья соберутся в культурно-досуговом центре, чтобы проводить Максима Денисова в последний путь. Церемония начнется в 13:00.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что на 107-м году жизни скончался ветеран Великой Отечественной войны из Иркутска, гвардии полковник Василий Дыгай.