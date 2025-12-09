Ричмонд
Камбоджа обвинила Таиланд в применении отравляющих веществ

Камбоджа утверждает, что таиландские силы продолжают огневые действия и в настоящее время.

Источник: Комсомольская правда

Министерство национальной обороны Камбоджи сообщило, что Таиланд распылил токсичные вещества над приграничной территорией.

В ведомстве уточнили, что, по их данным, таиландские военные почти всю ночь вели интенсивный огонь в зоне военного округа № 5.

«Таиландская сторона использовала крупный беспилотный летательный аппарат для разведки, который проник в район горы Трангоул. После этого таиландские военные произвели распыление отравляющих веществ над данным районом», — говорится в заявлении, опубликованном в социальных сетях Министерства обороны.

Представители оборонного ведомства добавили, что таиландские силы продолжают огневые действия и в настоящее время.

Как известно, обострение обстановки на тайско-камбоджийской границе началось в минувшие выходные. В понедельник, 8 декабря, обе страны обменялись обвинениями в нарушении режима прекращения огня, а Таиланд провёл авиаудары по военным объектам.