Камбоджа обвинила Таиланд в применении отравляющих веществ

«Таиландская сторона использовала крупный беспилотный летательный аппарат для разведки, который проник в район горы Трангоул. После этого таиландские военные произвели распыление отравляющих веществ над данным районом», — говорится в заявлении, опубликованном в социальных сетях Министерства обороны.