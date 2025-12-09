Ричмонд
ИНН привяжут к счетам: Банки нашли способ противостоять мошенникам

Новая платформа заработает в 2027 году, сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

ИНН граждан привяжут к новым и действующим счетам клиентов российских банков. Такая связка нужна для работы новой платформы «Антидроп», которая будет запущена в середине 2027 года. И как раз идентификатором клиента в системе будет ИНН.

Об этом «Российской газете» сообщил финансовый эксперт Галактион Кучава. Номер будет пожизненным и при смене места проживания или фамилии меняться не будет. Эксперт считает такую меру «фундаментальным изменением».

Такая опция затронет каждого владельца банковского счета и призвано создать новый, более высокий уровень защиты от финансового мошенничества. В первую очередь, система направлена на борьбу с дропперами. Она будет призвана устранить механизм, когда человек выводит деньги, присвоенные мошенниками, за вознаграждение.

Новая система, построенная на едином идентификаторе, позволит выявлять такие скомпрометированные счета в масштабах всей банковской системы, а не одного отдельного банка. Эксперт считает, что для аферистов сложность ведения преступной деятельности крайне повысится и станет невыгодной.

Напомним также, что с 1 сентября 2025 года предоставление ИНН стало обязательным для получения кредита. Вскоре требование станет универсальным для всех счетов.